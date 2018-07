Frau in Zug von Bruck nach Graz sexuell belästigt

Eine 19-Jährige hat heute bei der Polizei angezeigt, von einem Mann in einem Zug von Bruck an der Mur nach Graz sexuell belästigt worden zu sein. Die Polizei hielt den Wiener an und schließt weitere Taten des Mannes nicht aus.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at