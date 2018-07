Oberleitungsriss: Flughafenzug CAT evakuiert

Eine Zugsgarnitur des City Airport Train (CAT) mit rund 100 Personen an Bord ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering wegen einer gerissenen Oberleitung evakuiert worden. CAT und S7 waren außer Betrieb.

