Erstes Verfahren gegen FARC-Kommandeure in Kolumbien

Nach dem Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation FARC müssen sich die früheren Rebellenkommandeure erstmals vor Gericht verantworten. Für heute hat die Sonderjustiz für den Frieden (JEP) 32 ehemalige Anführer der FARC vorgeladen. In dem ersten Verfahren geht es um bis zu 8.500 Entführungen in den Jahren 1993 bis 2012.

Aufarbeitung „wichtige Komponente des Friedensprozesses“

„Die juristische Aufarbeitung der während des Konflikts verübten Verbrechen ist eine wichtige Komponente des Friedensprozesses“, sagt Kai Ambos, Professor für internationales Strafrecht an der Universität Göttingen. „Es ist entscheidend, dass die Täter in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen werden." Ambos unterstützt die Sonderjustiz in Kolumbien als externer Berater.

Ende 2016 legten die kolumbianische Regierung und die FARC den jahrzehntelangen Bürgerkrieg mit 220.000 Toten und Millionen Vertriebenen mit einem Friedensvertrag bei. Darin wurde auch eine besondere Gerichtsbarkeit vereinbart. Für geständige Täter wurden Höchststrafen von maximal acht Jahren festgelegt. Auch wegen der relativ milden Strafen für die einstigen FARC-Größen ist das Friedensabkommen in Kolumbien äußerst umstritten.