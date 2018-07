Gespannte Stimmung

US-Präsident Donald Trump setzt am Freitag seinen Besuch in Großbritannien fort: Auf dem Programm stehen Treffen mit Premierministerin Theresa May, die Trump tags zuvor politisch und persönlich düpiert hatte. Gespanntes Warten herrscht aber vor allem im Vorfeld des Abendtermins, wenn Trump Queen Elizabeth II. in Windsor Castle trifft. Zehntausende empfingen den US-Präsidenten in London schon vormittags mit lauten Protesten und einem riesigen Ballon, der Trump als wütendes Baby darstellt. Trump löste in London über die Parteigrenzen hinweg scharfe Kritik aus. Der „Guardian“ kommentierte schlicht: „Er ist hier nicht willkommen.“

