Streit über Flüchtlingsschiff in Italien: Präsident interveniert

In Italien ist erneut ein Schiff mit geretteten Migranten, Migrantinnen und Flüchtlingen tagelang auf dem Meer blockiert gewesen. Ein Hin und Her innerhalb der populistischen Regierung führte dazu, dass das Schiff „Diciotti“ der italienischen Küstenwache erst gestern in Sizilien anlegen konnte. Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega hatte sich dagegen gewehrt, dass die 67 Menschen an Land dürfen.

Menschen von anderem Boot übernommen

Die „Diciotti“ hatte die Flüchtlinge von einem anderen Boot, der „Vos Thalassa“, übernommen, das sie am Montag vor Libyen gerettet hatte. Zwei der Passagiere wurde vorgeworfen, die Crew der „Thalassa“ aggressiv bedroht zu haben, weil sie nicht nach Libyen zurückwollten.

Laut italienischen Medienberichten hatte sich letztlich sogar Staatspräsident Sergio Mattarella in den Streit einschalten müssen. Der Präsident habe Premier Giuseppe Conte persönlich angerufen, um die Blockade zu lösen. Der Vizepremier und Chef der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sagte, die Entscheidung des Präsidenten müsse respektiert werden.

Salvini: „Würde mich wütend machen“

Hingegen war Salvini, auch Vizepremier, nicht erfreut: „Es würde mich wütend machen, wenn alle Ankommenden der ‚Diciotti‘ auf freiem Fuß enden“, sagte Salvini. Das UNO-Flüchtlingswerk (UNHCR) kritisierte die „nicht zu tolerierende Verzögerung“ in dem Fall.

Vor allem die mitregierende rechte Lega fährt einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Schiffen von Hilfsorganisationen hat Salvini bereits die Einfahrt in die Häfen des Landes verweigert.