Salzburger SPÖ-Gemeinderat wechselt in ÖVP-Klub

Knalleffekt in der Salzburger Stadtpolitik: Osman Günes, Gemeinderat der SPÖ, wechselt in den ÖVP-Klub. Eine Arbeit im Sinne seiner Wähler sei in der SPÖ nicht mehr möglich gewesen, begründete Günes seinen Wechsel.

