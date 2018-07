Wimbledon: Djokovic vor härtestem Test

Novak Djokovic befindet sich nach seinen gesundheitlichen Problemen zurück auf dem Weg an die Weltspitze. In Wimbledon hat er heuer bisher erst zwei Sätze abgegeben und steht erstmals seit den US Open 2016 wieder in einem Major-Halbfinale. Doch dort erwartet ihn heute mit Rafael Nadal ein echter Härtetest. Es ist bereits das 52. Duell der beiden Stars, wobei der „Djoker“ ganz knapp die Nase vorn hat.

Mehr dazu in sport.ORF.at