Gewaltsame Zusammenstöße in Nordirland

In Nordirland ist es die sechste Nacht in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Die Beamten seien in Derry mit Brand- und Sprengsätzen attackiert worden, teilte die Polizei heute mit.

Die Polizeigewerkschaft warf den protestierenden Katholiken vor, Kinder und Jugendliche zu Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten anzustacheln und damit „ihre Drecksarbeit machen“ zu lassen.

Auch Schüsse abgefeuert

Bei den Zusammenstößen in Nordirlands zweitgrößter Stadt waren nach Polizeiangaben am Dienstag auch Schüsse auf Polizeibeamte abgefeuert worden. Am Mittwoch attackierten Jugendliche ein protestantisches Stadtviertel.

Die britische Regierung verurteilte die „unerträgliche Gewalt“. Das „Chaos“ in Derry und die gezielten Angriffe auf die Polizei seien „absolut inakzeptabel“, so Nordirland-Ministerin Karen Bradley heute. Die Gewalt gehe gleichwohl nur von einer „kleinen Minderheit“ aus. Auch die fünf größten Parteien Nordirlands, die sich seit 18 Monaten nicht auf die Bildung einer neuen Regierung einigen können, verurteilten gemeinsam die Gewalt.

Drei Jahrzehnte blutige Unruhen

Nordirland war drei Jahrzehnte lang Schauplatz blutiger Unruhen und Anschläge. Etwa 3.500 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, in dem sich probritische Protestanten und proirische Katholiken bekämpften. 1998 wurde ein Friedensabkommen geschlossen, das eine Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken vorsieht.