Staatsbesuch kalt-warm

Der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien hat am Freitag eine atmosphärische Wende genommen. Nach einem Treffen mit Premierministerin Theresa May streute Trump ihr Rosen: Sie mache einen großartigen Job und sei eine grandiose Frau. Zudem respektiere er jede „Brexit“-Entscheidung, die sie treffe. Noch kurz zuvor hatten Trumps Einschätzungen noch anders geklungen: In einem Zeitungsinterview hatte der US-Präsident May so scharf attackiert, dass ihr sogar die politische Konkurrenz zur Seite sprang. Nun sagte Trump, er habe May nicht kritisiert - das seien „Fake News“.

