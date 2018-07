Mindestens 20 Menschen bei Anschlag in Pakistan getötet

Bei einem Bombenanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Mastung im Südwesten Pakistans sind heute mindestens 20 Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Innenminister der Provinz Baluchistan mitteilte. „20 Personen wurden getötet, und wir fürchten, dass sich die Bilanz erhöht“, sagte Minister Agha Umar Bungalzai.

Erst am Dienstag war ein Anschlag in der Stadt Peshawar im Nordwesten des Landes verübt worden, dem nach neuen Angaben 22 Menschen zum Opfer fielen. Der Angriff richtete sich gegen eine Wahlkampfkundgebung der Awami-National-Partei (ANP). Die Talibangruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan hatte sich dazu bekannt. In Pakistan finden am 25. Juli Parlamentswahlen statt.