Österreich-Tour: Pernsteiner ohne Chance auf Sieg

Antonio Nibali, Bruder von Rad-Star Vicenzo, hat heute die siebente von acht Etappen der Österreich-Rundfahrt von Waidhofen an der Ybbs auf den Sonntagberg gewonnen. Im spannenden Kampf um den Gesamtsieg fiel jedoch auf dramatische Weise eine Vorentscheidung. Der zweitplatzierte Österreicher Hermann Pernsteiner war in einen Sturz verwickelt, kugelte sich die Schulter aus und hatte keine Chance mehr, den Gesamtführenden Belgier Ben Hermans zu gefährden. Am Ende war Pernsteiner froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein.

