Behälter mit Nowitschok in Amesbury gefunden

Die britische Polizei hat den Behälter gefunden, durch den zwei Briten mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen. Das teilte die Polizei heute mit. Die kleine Flasche sei bereits am Mittwoch im Haus von Charlie Rowley gefunden worden. Er und die 44-jährige Dawn Sturgess waren am 30. Juni mit Vergiftungssymptomen in das Krankenhaus in Salisbury eingeliefert worden. Die Frau starb am Sonntag, der Mann ist seit Dienstag wieder bei Bewusstsein.

Von Rowley erwartet sich die Polizei Aufschlüsse, wie er in Besitz des Behälters gekommen ist. Die Behörden vermuten, dass die Flasche jenes Nervengift enthielt, mit dem vor vier Monaten der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) in Kontakt kamen. Die beiden waren bewusstlos auf einer Parkbank im benachbarten Salisbury entdeckt worden. Sie entkamen nur knapp dem Tod und leben inzwischen an einem geheimen Ort.