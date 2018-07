Anschlag in Pakistan: Zahl der Opfer steigt auf 128

Bei einem Anschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung in der südpakistanischen Provinz Baluchistan sind nach offiziellen Angaben 128 Menschen getötet worden. Zunächst war von 15, später von 80 Toten die Rede gewesen.

Rund 150 Menschen seien verletzt worden, hieß es weiter. Das Attentat in der Region Mastung hatte einer Zusammenkunft der Baluchistan Awami Partei gegolten. Auch der Kandidat der Partei für die Parlamentswahlen am 25. Juli sei unter den Toten. Es ist der schwerste Anschlag in Pakistan innerhalb eines Jahres. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte über ihr Sprachrohr Amak den Anschlag für sich.

Anschlag auch im Norden

Schon in der Früh waren in der Stadt Bannu im Norden des Landes mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, als während der Rede des ehemaligen Ministerpräsidenten der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa, Akram Durrani, eine Bombe explodierte. Durrani, Kandidat der MMA, einer Allianz islamistischer Parteien, blieb unverletzt. Ein Arzt an der städtischen Klinik berichtete von etwa 30 Verletzten, von denen einige in kritischer Verfassung seien.

Wahl in knapp zwei Wochen

Es war bereits der dritte Anschlag auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage. Erst am Dienstag hatte sich ein Attentäter der pakistanischen Taliban bei einer Veranstaltung in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar in die Luft gesprengt und mindestens 20 Menschen getötet. Die Talibangruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan hatte sich dazu bekannt.

Am 25. Juli wählen mehr als 100 Millionen wahlberechtigte Pakistaner eine neue Nationalversammlung sowie Provinzparlamente. Vorsorglich hatte die Wahlkommission das Militär gebeten, die Wahlen mit rund 370.000 Sicherheitskräften zu schützen. Seit 2015 war die Zahl der Anschläge in Pakistan vor allem wegen massiver Militäroffensiven gegen einige der Islamistengruppen stark zurückgegangen.