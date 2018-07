Nach Freilassung in Den Haag: Bemba kandidiert im Kongo

Einen Monat nach dem Freispruch durch den internationalen Strafgerichtshof hat Kongos zweitgrößte Oppositionspartei den früheren Vizepräsidenten Jean-Pierre Bemba zu ihrem Präsidentschaftskandidaten bestimmt. Der 55-Jährige solle bei den für den 23. Dezember geplanten Wahlen für die Kongolesische Befreiungsbewegung (MLC) antreten, wie die Partei heute erklärte. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, sei auch eine Absprache mit anderen Oppositionsparteien geplant.

Bemba war im Juni in Den Haag in letzter Instanz wegen schwerer Verfahrensfehler vom Vorwurf der Kriegsverbrechen freigesprochen worden. Er hält sich in Europa auf und will bald in den Kongo zurückkehren, wo er sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Ein weiterer beliebter Oppositionspolitiker, Moise Katumbi, lebt im Exil und wird wegen Verfahren der kongolesischen Justiz gegen ihn unter Umständen nicht zur Wahl in den Kongo zurückkehren können.

Kongos seit 2011 regierender Präsident Joseph Kabila darf sich laut Verfassung nicht um eine weitere Amtszeit bewerben. Er hat die Wahlen bereits mehrfach verschoben und eine erneute Kandidatur nicht explizit ausgeschlossen. Der als korrupt geltende Kabila konnte das rohstoffreiche zentralafrikanische Land bisher nicht befrieden.