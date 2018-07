Wiener Kindergarten sperrt: 70 Kinder betroffen

Rund 70 Kinder und deren Eltern in Wien stehen mitten in den Sommerferien unerwartet ohne Betreuungsplatz da. Laut einem Medienbericht sperrt das „Spatzennest“ in Neubau am kommenden Montag nicht mehr auf.

