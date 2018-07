Fußball-WM: Finalduell der konträren Strategien

Beim Finale der 21. Fußball-WM am Sonntag in Moskau zwischen Frankreich und Kroatien (17.00 Uhr live in ORF eins) stehen nicht nur die Spieler, sondern auch deren Trainer im Fokus.

Das Duell zwischen Didier Deschamps auf französischer und Zlatko Dalic auf kroatischer Seite wird ein Schlagabtausch zweier konträrer Strategen - konträr auch in Sachen Werdegang. Denn während Deschamps bereits als Spieler große Erfolge feierte, war Dalic vor der WM in Russland ein unbeschriebenes Blatt.

