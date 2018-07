Elektronische Kuhglocken in Tirol und Bayern im Test

Auf Almen in Tirol und Oberbayern tragen in dieser Saison einige Kühe testweise neben ihrer traditionellen Kuhglocke eine elektronische Variante. An etwa 150 Tieren werden derzeit nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unterschiedliche Geräte dreier Entwickler getestet. Sie sollen Almbauern künftig helfen, ihre Kühe in unwegsamem Gelände wieder zu finden.

Bereits 2013 wurden zusammen mit der LfL Prototypen zweier Firmen auf Almen erprobt. Seit 2016 experimentiert auch der Almbauer und IT-Fachmann Matthias Engel von der Bichler Alm bei Jachenau im bayrischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit selbst gebauten Geräten, mit denen er seine Tiere über GPS orten will. In anderen Ländern wie in der Schweiz wird ebenfalls an der Entwicklung solcher Geräte gearbeitet.