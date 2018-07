Listerien im Tiefkühlgemüse auf der Spur

Gefrorener Mais und anderes Tiefkühlgemüse gelten als die Quelle von Dutzenden Erkrankungen und neun Todesfällen in Europa, einer davon auch in Österreich. In detektivischer Kleinarbeit konnte die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gemeinsam mit anderen Behörden jene Fabrik ausmachen, die der Verursacher war. Das dort produzierte Tiefkühlgemüse wir nun weltweit zurückgerufen.

