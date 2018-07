Wien verbietet Essen in der U6

In Singapur, Hongkong und Berlin ist Essen in der U-Bahn tabu. In Wien hingegen lassen sich viele durch eine U-Bahn-Fahrt nicht beim Verzehr von Leberkäsesemmel und Pizza stören. Nun kündigt die Stadt ein Essverbot in der U6 an.

Mehr dazu in wien.ORF.at