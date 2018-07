Verfolgungsjagd endete im Krankenhaus

Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Leibnitz in der Steiermark hat in der Nacht auf heute der Polizei in Kalsdorf bei Graz eine Verfolgungsjagd geliefert. Für den Autolenker, der keinen Führerschein besitzt, endete sie im Krankenhaus.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at