Proteste statt Protokoll

Nach seinem offiziellen Besuch in Großbritannien verbringt US-Präsident Donald Trump das Wochenende in Schottland. Der Empfang dort fiel mehr als kühl aus. Während Trump - seine Mutter stammt aus Schottland - sich dort in einem seiner Golfressorts eine kurze Pause vor dem Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin Anfang der Woche gönnt und Golf spielen will, demonstrierten quasi vor der Tür erneut Tausende Gegner des US-Präsidenten. Auch das offizielle Schottland mied ihn.

