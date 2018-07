Militärparade mit Pomp und Pannen in Paris

Unter einem enormen Sicherheitsaufgebot hat heute Frankreich seinen Nationalfeiertag begangen. Präsident Emmanuel Macron nahm die traditionelle Militärparade auf den Pariser Champs-Elysees ab. Es kam auch zu zwei - harmlosen - Pannen.

An der Parade beteiligten sich 4.290 Soldaten mit 220 Fahrzeugen, 250 Pferden, 64 Flugzeugen und 30 Helikoptern. Insgesamt 110.000 Polizisten waren am Wochenende landesweit im Einsatz. Auch spanische Polizisten, belgische Panzer und ein deutsches Militärflugzeug nahmen an der Parade teil.

Frankreichs Generalstabschef Francois Lecointre würdigte den Militäraufmarsch als eine „Demonstration kontrollierter Macht“. Singapurs Ministerpräsident Hsien Loong und der japanische Außenminister Taro Kono nahmen auf Einladung des Präsidenten teil, ebenso wie Soldaten ihrer Länder. Im vergangenen Jahr hatte Macron US-Präsident Donald Trump eingeladen.

Die falsche Flaggenfarbe

Bei der Parade gab es auch kleine Pannen. Einer der neun Kampfjets, die mit farbigem Rauch die blau-weiß-rote französische Flagge in den Himmel malen sollten, war mit falscher Farbe beladen. Statt der Trikolore entstand so ein rot-blau-weiß-roter Streifen am Hauptstadthimmel.

Bei einer Choreografie vor der Ehrentribüne fuhren außerdem zwei Motorradfahrer der Gendarmerie bei niedriger Geschwindigkeit ineinander und kamen zu Sturz. Verletzt wurde niemand.

Frankreich erinnert mit den Feierlichkeiten an den 229. Jahrestag des Sturms auf die Bastille, der als Auftakt der Französischen Revolution gilt. Am Nationalfeiertag vor zwei Jahren waren bei einem Anschlag in Nizza 86 Menschen getötet worden.