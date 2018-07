International gesuchter Präsident des Sudan bei Putin

Am Tag vor dem WM-Finale in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Staatschef des Sudan, Omar Hassan al-Baschir, empfangen. Bei dem heutigen Gespräch ging es unter anderem um den Ausbau der militärtechnischen Kooperation Russlands mit dem fundamentalistisch-islamisch geführten Land in Ostafrika.

„Es bestehen gute Aussichten, die Beziehungen in mehreren Richtungen zu entwickeln, auch auf militärisch-technischem Gebiet“, sagte Putin nach Angaben des Kremls. Baschir sprach von einer „großen Zahl“ russischer Militärberater, die als Ausbilder der sudanesischen Armee arbeiteten.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sucht Baschir wegen mutmaßlichen Völkermordes in der sudanesischen Region Darfur. Russland und andere Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats erkennen den Haftbefehl von 2009 aber nicht an. Putin hatte schon vor einem halben Jahr in Sotschi am Schwarzen Meer mit dem sudanesischen Präsidenten gesprochen.

Auch Abbas zu Gast bei Putin

Gast bei Putin war zu Beginn des Wochenendes auch Palästinenser-Präsidenten Mahmoud Abbas. Die Lage im Nahen Osten sei schwierig, sagte Putin nach Angaben des Kremls. Er informiere Abbas gerne über „unsere Kontakte mit ihren Nachbarn, mit den Führern anderer Länder“.

Abbas sprach der Agentur Interfax zufolge den verschärften Konflikt mit Washington wegen der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem an. Es gebe auch keine Gespräche mit den USA mehr über das Problem palästinensischer Flüchtlinge, sagte Abbas. „Wir widersetzen uns den Versuchen der Amerikaner, uns ihre Entscheidungen zu den sensibelsten Problemen Palästinas aufzuzwingen.“

Russland pflegt traditionell ein gutes Verhältnis zu den Palästinensern, spricht sich aber in den gegenwärtigen Konflikten im Nahen Osten auch eng mit Israel ab. Abbas ist häufiger Gast in Moskau. Er will auch das Finale der Fußball-WM besuchen.