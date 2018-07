Tiroler Schülerparlament wird gesetzlich verankert

Was in Schulturnhallen begann, hat es jetzt in Tirol in den Landtagssaal und ins Gesetzbuch geschafft. Dieses Jahr wird das Schülerparlament in Tirol zum ersten Mal gesetzlich verankert. Das Mitspracherecht junger Menschen soll damit gestärkt werden.

