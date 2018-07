Einigung bei AUA-KV: Keine Betriebsversammlung

In den Turbulenzen des neu entflammten Tarifstreits bei den Austrian Airlines (AUA) haben Gewerkschaft und Geschäftsführung heute doch noch einen gemeinsamen Kurs gefunden. Die angekündigte Betriebsversammlung mitten in der Hauptreisezeit am 25. Juli ist damit hinfällig, hieß es.

Man habe sich auf ein neues Eckpunktepapier verständigt, verkündete Belegschaftsvertreter und vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz. „Wir freuen uns, dass wir noch eine Einigung gefunden haben“, bestätigte auch AUA-Sprecher Peter Thier. Der neue Kollektivvertrag soll Schwarcz zufolge Ende Juli oder Anfang August unterschrieben werden.