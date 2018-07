Präsidenten und Stars beim WM-Finale im Stadion

Zum Abschluss der Fußball-WM in Russland werden heute zahlreiche bekannte Gesichter auf den Rängen des im Luschniki-Stadions in Moskau erwartet. Allen voran der Gastgeber: „Wladimir Putin wird an der Abschlusszeremonie der Weltmeisterschaft 2018 und dem Endspiel teilnehmen“, teilte der Kreml gestern mit. Mit dabei sein werden demnach auch die Präsidenten der beiden Finalteilnehmer, Frankreich und Kroatien.

Zahlreiche Regierungschefs

Neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Kroatiens Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic wird laut Kreml-Mitteilung auch der Emir von Katar auf der Tribüne sitzen. Im Land von Scheich Tamim bin Hamad al-Thani wird die kommende WM im Jahr 2022 ausgetragen. Als weitere Gäste werden Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und die Präsidenten aus Gabun, dem Sudan, Weißrussland, Moldawien und Armenien erwartet sowie die Regierungschefs aus Ungarn und Kirgisistan.

Hollywood-Star und Sänger Will Smith, Mitverfasser der offiziellen Weltmeisterschaftshymne „Live it up“, wird zusammen mit Nicky Jam und Era Istrefi vor dem Finale auftreten. Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger, der bereits bei einem Halbfinal-Spiel zugegen war, wird dem Finalspektakel beiwohnen, ebenso wie Leichtathletik-Superstar Usain Bolt. Anpfiff ist um 17.00 Uhr.