Fußball-WM: Belgien belohnt sich mit Platz drei

Belgien hat sich erstmals in seiner Geschichte den dritten Platz bei einer Fußball-WM gesichert. Die „Roten Teufel“ setzten sich am Samstag im Spiel um Platz drei in St. Petersburg souverän gegen England durch und feierten damit den bisher größten Erfolg ihrer Geschichte bei einer Weltmeisterschaft. Im „kleinen Finale“ stellten die Belgier gegen über weite Strecken ideenlose Engländer bereits früh die Weichen auf Sieg.

