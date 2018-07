May warnt vor Scheitern ihrer Pläne

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor einem Scheitern ihrer Pläne zum Austritt des Landes aus der EU gewarnt. Es müsse ganz klar sein, was nun auf dem Spiel stehe, betonte May in einem Beitrag für die Zeitung „Mail on Sunday“. „Wenn wir das nicht tun, riskieren wir, am Ende ganz ohne Brexit dazustehen.“ Der EU-Austritt ist für Ende März 2019 geplant. Vor allem die Wirtschaft fürchtet, dass bis dahin kein Abkommen mit der EU über die Konditionen gelingt.

Lesen Sie mehr …