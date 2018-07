Wimbledon: Djokovic nach Marathonmatch im Finale

Der Gegner des Südafrikaners Kevin Anderson im Finale des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon heißt Novak Djokovic. Einen Tag nachdem sich Anderson in einem Rekordmatch gegen den Amerikaner John Isner durchgesetzt hatte, lieferte sich auch der Serbe im Superstar-Duell mit dem Spanier Rafael Nadal einen Marathon in zwei Etappen. Erst nach über fünf Stunden Spielzeit hatte Djokovic in der am Freitag abgebrochenen Partie knapp das bessere Ende für sich.

