Fußball-WM: Belgien richtet Fokus auf Katar

Mit dem Sieg im kleinen Finale gegen England und Platz drei hat sich Belgien erhobenen Hauptes von der Fußball-WM 2018 verabschiedet. Das beste Resultat in ihrer WM-Geschichte machte die „Roten Teufel“ aber hungrig auf mehr. Der Fokus liegt auf Katar, wo in vier Jahren der ersehnte erste WM-Titel eingefahren werden soll. Bronze bei der WM in Russland soll für die Goldene Generation der Belgier nur der Beginn einer großen Ära gewesen sein.

