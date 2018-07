Höchststand bei Zahl getöteter Zivilisten in Afghanistan

In Afghanistan ist die Zahl der getöteten Zivilisten laut den Vereinten Nationen weiter gestiegen. Wie die UNO heute mitteilte, fielen dem Konflikt zwischen der Regierung und Aufständischen in der ersten Jahreshälfte 1.692 Zivilisten zum Opfer - so viele wie noch nie zuvor.

Selbstmordanschläge nahmen zu

Dabei hatte eine dreitägige Waffenruhe zwischen den radikal-islamischen Taliban und den Regierungstruppen zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan im Juni Hoffnungen auf ein Ende der Gewalt geweckt. Doch zugleich nahm die Zahl von Selbstmordanschlägen, zu denen sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte, zu.

Zivilisten wurden der UNO zufolge aber noch immer vor allem Opfer von Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen, obwohl diese Zahl um fast ein Fünftel zurückging. Die Zahl der zivilen Opfer von Luftangriffen nahm dagegen um mehr als 50 Prozent zu.

Nach der Strategie der USA sollen die Taliban mit verstärkten Luftangriffen zu Friedensgesprächen gezwungen werden. Die Taliban haben solche bisher Verhandlungen abgelehnt und fordern dagegen den Abzug ausländischer Truppen. Es wird befürchtet, dass die Gewalt in Afghanistan im Vorfeld der für Oktober geplanten Parlamentswahlen noch zunimmt.