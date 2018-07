Krisensitzung in Teheran - Chamenei bestellt Rouhani ein

Der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat Präsident Hassan Rouhani und seine Minister heute zu einer Krisensitzung in seine Residenz zitiert. Das gab das gut informierte Nachrichtenportal Alef bekannt. Angeblich will Chamenei mit Rouhani und seinen Ministern die akute Finanzkrise im Land besprechen.

Aber da alle Minister in die Residenz zitiert worden sind, schließen Beobachter auch eine Rücktrittsforderung an Rouhani nicht aus. Die Hardliner im Land werfen Rouhani vor, sich mit dem Wiener Atomabkommen von 2015 verkalkuliert und nach dem Ausstieg der USA den Iran in eine Krise gestürzt zu haben.