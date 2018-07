Italien erzwingt in Asylpolitik Zugeständnisse

Italiens Blockadehaltung in der Migrationsfrage hat EU-Partner zu Zugeständnissen bewegt. Heute erklärten sich etwa Deutschland und zuvor Malta und Frankreich bereit, jeweils 50 der insgesamt 450 Flüchtlinge bzw. Migranten aufzunehmen, die zuletzt im Mittelmeer von zwei italienischen Schiffen aufgenommen worden waren. Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte sich danach geweigert, sie ins Land zu lassen. Die Schiffe warteten weiter auf Zuweisung eines Hafens.

Salvinis Taktik schien vorerst aufzugehen. Deutschland erklärte sich bereit, 50 Flüchtlinge aufzunehmen, und nach Angaben von Regierungschef Giuseppe Conte sagten auch Malta und Frankreich bereits zu. Aus dem Bundeskanzleramt gab es auf APA-Anfrage keine Auskunft zur Haltung Österreichs.

Tschechien weigert sich

Conte hatte in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten „ein klares Zeichen“ für Solidarität in der EU gefordert und die Bereitschaft, „die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, einen Teil der rund 450 geretteten Personen in einem Hafen zu empfangen oder sie aufzunehmen“. Conte schickte seinen Brief auch an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Eine erste offizielle Absage kam aus Tschechien. Ministerpräsident Andrej Babis kündigte an, keine der geretteten Menschen aufnehmen zu wollen. Den italienischen Aufruf bezeichnete er als „Weg in die Hölle“ und erklärte: „Wir haben im Europäischen Rat durchgesetzt, dass das Prinzip der Umverteilung freiwillig sein wird, und daran halten wir uns.“ Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei hatten sich strikt gegen die Umverteilung von Flüchtlingen nach einer Quote gewehrt.