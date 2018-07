Motorrad: Marquez setzt Serie auf Sachsenring fort

Marc Marquez hat die beeindruckende Erfolgsserie beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring fortgesetzt. Der Spanier setzte sich am Sonntag in der MotoGP vor Altstar Valentino Rossi durch und feierte damit seinen bereits neunten Sieg auf dem Sachsenring in Folge. In der WM-Wertung baute Marquez seinen Vorsprung auf Rossi auf 46 Punkte aus. Nichts zum Jubeln gab es hingegen für das KTM-Team.

Mehr dazu in sport.ORF.at