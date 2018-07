Teheran: Rouhani bleibt nach Krisensitzung vorerst im Amt

Trotz der akuten Wirtschaftskrise im Iran bleibt der landesweit stark in die Kritik geratene Präsident Hassan Rouhani vorerst im Amt. In einer vom obersten Führer Ali Chamenei für heute einberufenen Krisensitzung kam es nicht zu der von Beobachtern vermuteten Rücktrittsforderung an Rouhani.

Chamenei hatte Rouhani und dessen Minister in seine Residenz einbestellt. Dabei machte er die Lösung der Finanzkrise zur Chefsache und gab dem Präsidenten entsprechende Anweisungen. Rouhani und die Regierung sollten „unermüdlich“ an der Neutralisierung „der feindlichen Pläne“ arbeiten - gemeint sind die USA.

Die Gerüchte über einen Rücktritt Rouhanis hatten sich diese Woche vor einem wichtigen Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin verstärkt. Nicht Rouhanis Chefdiplomat Mohammad Dschawad Sarif, sondern der außenpolitische Berater Chameneis führte im Kreml die Verhandlungen. Außerdem übergab Ali Akbar Welajati auch eine schriftliche Botschaft Chameneis an Putin. Für Beobachter ein klares Signal des Misstrauens an Rouhani.

Wirtschafts- und Wasserkrise setzen Rouhani unter Druck

Nach dem Verfall der nationalen Währung um mehr als 50 Prozent fordern nicht nur die Hardliner den Rücktritt des moderaten Klerikers Rouhani. Auch viele seiner Anhänger sind der Auffassung, dass ein Präsident bei einer solchen Wirtschaftskrise zurücktreten müsse.

Hinzu kommt ein akuter Wassermangel in einigen Provinzen bei Temperaturen über 40 Grad. Auch den bekam Rouhanis Regierung bisher nicht in den Griff. Die Zustände führten in den vergangenen Wochen zu Unruhen in mehreren Städten.

Rouhani selbst schloss einen Rücktritt bisher aus. Zur Finanzkrise hätten vor allem die USA mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen und die neuen Sanktionen gegen den Iran beigetragen. Rouhani fordert, US-Präsident Donald Trump dürfe es nicht ermöglicht werden, mit seinen Methoden das Land in die Knie zu zwingen.