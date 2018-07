Blau-weiß-rotes Farbenmeer

Wie ein Orkan ist am Sonntag der Jubel über Frankreich hereingebrochen. Bis in die Nacht hinein feierten die Fans den zweiten WM-Titel für die französische Nationalmannschaft. In Paris waren die Champs-Elysees bereits Sekunden nach dem Abpfiff in ein Meer aus Blau, Weiß und Rot getaucht. Farblich passten dazu auch die Bilder aus Kroatiens Hauptstadt Zagreb. Freilich war dort erst einmal die Enttäuschung über die Niederlage im WM-Finale groß. Bejubelt wurde das bisher beste Ergebnis für die kroatische Nationalelf dennoch.

