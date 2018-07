May: Trump empfahl zu „Brexit“ Klage gegen EU

Nach tagelangen Spekulationen hat die britische Premierministerin Theresa May den „brutalen“ Ratschlag von US-Präsident Donald Trump für die „Brexit“-Verhandlungen verraten: „Er sagte mir, ich solle die EU vor Gericht verklagen. Die EU verklagen. Nicht in Verhandlungen eintreten, sie verklagen“, sagte May heute dem britischen Sender BBC.

Zugleich erteilte May dem Tipp des US-Präsidenten eine klare Absage und betonte, mit Brüssel verhandeln zu wollen. Es war nicht klar, welche Art von Prozess Trump der Premierministerin empfahl.

Bei der Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen am Freitag habe Trump ihr allerdings auch geraten, nicht vor Verhandlungen „wegzulaufen“ - sonst sei sie „in der Klemme“. Auch vor diesem Hintergrund bekräftigte May ihre Absicht, den „besten Deal“ für Großbritanniens geplanten EU-Austritt auszuhandeln.

May warnt vor Scheitern der Verhandlungen

In einem Beitrag für die Zeitung „Mail on Sunday“ warnte die britische Premierministerin zugleich einmal mehr vor einem Scheitern ihrer Pläne zum Austritt des Landes aus der EU. Es müsse ganz klar sein, was nun auf dem Spiel stehe, so May. „Wenn wir das nicht tun, riskieren wir, am Ende ganz ohne ‚Brexit‘ dazustehen.“

Der EU-Austritt ist für Ende März 2019 geplant. Vor allem die Wirtschaft fürchtet, dass bis dahin kein Abkommen mit der EU über die Konditionen gelingt.

Mehr dazu in May: Trump riet zur Klage gegen die EU