Handelsfragen im Zentrum von EU-China-Gipfel in Peking

Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen China und den USA kommen morgen in Peking die Spitzen der Europäischen Union und die chinesische Führung zu ihrem jährlichen EU-China-Gipfel zusammen.

Im Mittelpunkt stehen Handelsfragen, ein geplantes Investitionsabkommen, Forderungen der EU nach Marktöffnung in China sowie die Reform der Welthandelsorganisation (WTO).

Suche nach Umgang mit Trumps Politik

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und andere Mitglieder der EU-Spitze werden mit Chinas Premier Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammentreffen.

Der Druck von US-Präsident Donald Trump und seine unruhestiftende Taktik lassen China und die EU wieder zusammenrücken. Im Handelsstreit lehnt die EU wie China das einseitige Vorgehen Trumps außerhalb der WTO ab, will sich aber nicht zu sehr auf die Seite Pekings schlagen, weil es die Kritik an Marktbarrieren und erzwungenem Technologietransfer in China teilt.