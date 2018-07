Suche nach vermisstem Rennradfahrer

Von einem Niederösterreicher, der auf einem Rennrad quer durch Oberösterreich unterwegs war, fehlt seit Samstagvormittag jede Spur. Der 46-Jährige war in Horn losgefahren, allerdings kam er nie an seinem Ziel Mondsee an.

