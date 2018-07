Offenbar Entführung in Oberösterreich vereitelt

Die Polizei hat am Samstag in Steyr offenbar eine Entführung vereitelt. Ein Pärchen hatte einen 17-Jährigen mit einem Baseballschläger und einer Pistole bedroht, in ein Auto gedrängt und raste dann mit ihm davon.

