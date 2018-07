Making-of: So stirbt Carmen auf der Seebühne

Die Oper „Carmen“ geht heuer auf der Seebühne in Bregenz in die zweite Saison. Besonders spektakulär ist die Szene, in der Carmen von Don Jose ertränkt wird. Nun zeigen die Bregenzer Festspiele in einem Making-of-Video, wie die Darstellerin die Szene „überleben“ kann.

