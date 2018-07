Trump dürfte eigene Fankapperl verteuern

Dass der Handelsstreit mit China, den US-Präsident Donald Trump vom Zaum gebrochen hat, vor allem seiner eigenen Wählerschaft schaden wird - darauf verweisen Fachleute seit Längerem. Doch mit der jüngsten Androhung von Strafzöllen könnte Trump auch den Preis für seine eigenen „Make America Great Again“-Kapperl in die Höhe treiben.

Ein kalifornisches Unternehmen, das die weißen oder roten Baseballkapperl vertreibt, warnte zuletzt, dass chinesische Gegenmaßnahmen für US-Strafzölle den Preis in die Höhe treiben dürften. Der Chef der Firma Incredible Gifts, David Lassoff, sagte gegenüber ABCNews, der Preis könnte sich von derzeit neun Dollar (7,70 Euro) auf zwölf erhöhen und auch bis auf 20 Dollar steigen.

Reuters/Carlo Allegri

Aufbau von Kapperllager

Lassoff versucht derzeit, einen möglichst großen Vorrat an Kappen anzulegen. Sie sind laut eigenen Angaben der Bestseller in seinem Angebot.

Trump hatte letzte Woche die Vorbereitung weiterer Strafzölle im Umfang von 200 Milliarden Dollar gegen China in Auftrag gegeben. Das entspricht laut Weißem Haus in etwa den gesamten chinesischen Exporten in die USA.

Peking kündigte für den Ernstfall im Gegenzug selbst Maßnahmen an, darunter den Import von Sojabohnen. Dies würde einige US-Bundesstaaten, in denen die Unterstützung für Trump 2016 besonders hoch war, besonders stark treffen. Zugleich legte Peking heute Beschwerde bei der WTO gegen die angedrohten Zölle ein.