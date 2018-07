Video von waghalsigem Bergemanöver mit Helikopter

Der Pilot eines zweimotorigen Chinook-Helikopters hat im Zuge der Rettung eines Bergsteigers in den USA ein waghalsiges Landemanöver vollzogen: Videoaufnahmen zeigen, wie der Pilot des Hubschraubers auf einer steilen schneebedeckten Flanke von Mount Hood in Oregon mit nur zwei Rädern das hintere Ende in den Schnee setzt.

Der Gerettete konnte auf diese Weise in den Helikopter verfrachtet werden. Mt. Hood befindet sich etwa 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Portland und ist 3.429 Meter hoch.