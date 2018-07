Cybersicherheit offenbar keine Priorität der Regierung

Überall in Europa werden die Maßnahmen zur Netzwerksicherheit hochgefahren und Cyberabteilungen verstärkt. In Österreich hingegen wird die Cyberabwehr des Bundesheers als eigenes Kommando aufgelöst und in der Heereshierarchie zurückgestuft, Grund dafür sollen Sparmaßnahmen sein. Die Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Cybersicherheit (NIS) wiederum ist Anfang Mai abgelaufen.

In allen Nachbarstaaten ist die NIS-Richtlinie bereits ganz in die nationale Gesetzgebung oder in Teilen implementiert, nicht aber in Österreich, Rumänien oder Polen. Wie aus informierten Kreisen zu erfahren war, ist das österreichische NIS-Gesetz zwar bereits seit Sommer 2017 so gut wie fertig. Im April verschwand es jedoch von der Agenda, mehrere Anfragen von ORF.at im Bundeskanzleramt blieben ohne Antwort. Der Gesetzesentwurf selbst steht unter Verschluss.

