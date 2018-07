Klagenfurt bekommt Stadt-WLAN

Schnell und meist kostenfrei auf öffentlichen Plätzen in das Internet: Das ist über WLAN möglich und international längst Standard in Hotels, Restaurants und in Städten. In Klagenfurt wird nun auf den meistbesuchten Plätzen kostenloses WLAN eingerichtet.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at