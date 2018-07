Tagelanges Bangen

Es war eine lapidare Verkehrsmeldung, die am 17. Juli 1998 um 13.13 Uhr der Vorbote der schwersten Bergwerkskatastrophe der Zweiten Republik war. Die Landesstraße 740 sei nach einem Grubenunglück gesperrt, hieß es. 19 Minuten später vermeldete die APA, dass bei einem Grubenunglück in Lassing in der Steiermark ein Arbeiter verschüttet wurde. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Am Abend wurde bekannt, dass auch ein Rettungsteam mit zehn Männern verschüttet wurde. Am Ende des tagelangen Bangens, das ganz Europa in Atem hielt, zeigte sich, wie nahe ein „Wunder“ und eine Tragödie beieinanderliegen können.

