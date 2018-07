Wimbledon: Djokovic am Ende einer langen Reise

Sechs Wochen nach dem Viertelfinal-Abschied bei den French Open in Paris ist Novak Djokovic aus seinem Formtief aufgetaucht und an die absolute Weltspitze zurückgekehrt. 25 Monate nach dem bisher letzten Grand-Slam-Erfolg feierte der frühere Weltranglistenerste in Wimbledon ein erstaunliches Siegescomeback. „Es gab Momente, in denen ich frustriert war und mich gefragt habe, ob ich je wieder das gewünschte Level erreichen kann“, sagte Djokovic. „Das macht diese lange Reise sogar noch spezieller für mich.“

