Mann wollte Ex-Freundin anzünden

Ein 51 Jahre alter Mann hat heute Früh in Neumarkt in der Steiermark versucht, seine ehemalige Freundin anzuzünden. Danach zündete er sich laut Polizei selbst an. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

