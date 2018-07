Fußball-WM: Moskaus Himmel weinte mit Kroaten

Kroatiens Traum vom erstmaligen Fußball-WM-Titel hat sich gestern mit der 2:4-Niederlage im Finale gegen Frankreich nicht erfüllt. Nach dem Schlusspfiff im Moskauer Luschniki-Stadion durchlebten die kroatischen Spieler ein Wechselbad der Gefühle. „Es ist hart, wenn man so nahe dran ist“, sagte Kapitän Luka Modric. In die Enttäuschung mischte sich aber auch großer Stolz über das Erreichte und ein wenig Ärger - speziell über einen Elfmeterpfiff. Und am Ende weinte sogar Moskaus Himmel mit den Kroaten.

