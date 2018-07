Internationales Tanztheaterfestival in Graz eröffnet

Zeitgenössischen Tanz in all seiner Formenpracht präsentiert das 27. Internationale Tanztheaterfestival der Bühnenwerkstatt bis Samstag in Graz. Am Wochenende feierte man die Eröffnung - und lieferte einige Kostproben.

